شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العثور على جثة خاشقجي في هذا المكان الغير متوقع .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تأكيدا للخبر الذي نشرته “الخليج 365” قبل أيام، كشف السياسي التركي المعارض والمرشح الرئاسي السابق، دوغو برينجيك، أن قوات الأمن التركي عثَرت على أجزاء من جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي

جاء ذلك خلال مشاركة برينجيك في برنامج على قناة “أولوصال” التركية، مساء الاثنين، تعليقًا على الحادثة التي حصلت بحق خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال “برينجيك” خلال مشاركة برينجيك في برنامج على قناة “أولوصال” التركية، إن “عناصر أمن الدولة التركية انتشلوا بعض أجزاء جثة خاشقجي من البئر الموجودة داخل حديقة القنصلية خلال عمليات البحث”.

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