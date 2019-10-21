لهذا السبب.. الهيئة العسكرية الجنوبية توكل محامين للترافع أمام القضاء

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الهيئة العسكرية الجنوبية توكل محامين للترافع أمام القضاء

عدن - الخليج 365

وكلت رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، محامين للترافع أمام القضاء بشأن إمتناع الشرعية صرف مرتباتهم .



وتستمر رئاسة الهيئة جهودها لتحقيق الأهداف المعلنة ومتابعة صرف المرتبات وانتظامها الشهري، في الأولوية كونها المصدر الوحيد لأغلبية منتسبي الجيش والأمن.

وذكر بلاغ صادر عنها أن رئيس الهيئة، اللواء الركن صالح علي زنقل ومعه النواب وبعض أعضاء السكرتارية العامة للهيئة عقدوا لقاء مع د. صالح المرفدي مدير الدائرة القانونية في امانة المجلس الإنتقالي وعدد من المحامين المتطوعين للترافع امام المحكمة المختصة.

وتم خلال اللقاء شرح ومناقشة جملة المظالم التي تعرض لها جيش وأمن الجنوب منذ فجر الوحدة المشؤومة، والمطالب العاجلة لرفع المظالم وتخفيف المعاناة واحقاق الحقوق.

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وتركز النقاش حول التوقيف الإخير المتعمد من قبل الحكومه والإمتناع عن صرف المرتبات للثلاثة الأشهر (اغسطس، سبتمبر وأكتوبر 2019م) وكذا المرتبات المتأخرة لأشهر عديده من الأعوام السابقة

وبحسب البلاغ الصحفي للهيئة ان المحامين طلبوا أولاً تفويض من قبل قيادة الهيئه يخولهم تبني رفع دعوى قضائية للمحاكم ( المحكمة المختصة ) تتصمن المظالم الحقوقيه والمرتبات تتصدر المقام الأول والمستعجل ، وفي هذا الصدد قدمت رئاسة الهيئه ملفاً بالوثائق الاولية المطلوبة.

وأتفق المجتمعون على استمرار التواصل والتشاور وتكثيف اللقاءات بهدف استكمال ما يتطلبه ذلك ودفع عجلة التحرك القانوني بوتيره سريعة

وتواصل قيادة الهيئة جهودها بشأن صرف المرتبات للشهرين أغسطس وسبتمبر 2019 أن لم يكن شهر أكتوبر ثالثهما حيث نراه يغادر هو الآخر.