مواطنون : قيمة جواز السفر في شبوة وصل إلى الف ريال سعودي في عهد الإخوان

الإثنين 21 أكتوبر 2019

جواز سفر

الخليج 365

قال مواطنون في محافظة شبوة، أن ميليشيا حزب الإصلاح، حولت مصلحة الهجة والجوازات إلى بورة للفساد ونهب المواطنين الراغبين في إستخراج جوازات سفر أو الهوية الشخصية .



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وأكدوا إن مصلحة الجوازات في شبوة يجري فيها ابتزاز المواطنين بشكل كبير ودون أدنى مسؤولية.

وأضافوا إن المواطن يتعرض للإهانة والابتزاز من قبل الموظفين والذين يستغلون من يحتاج وثيقة هوية أو جواز سفر، بحسب وصف عدد من المواطنين تحدثوا لنيوزيمن.

وبحسب مصادر نيوزيمن، وصلت قيمة الجواز في عتق إلى 1000 ريال سعودي، فيما المواطن الذي لا يمتلك هذا المبلغ تتعرقل معاملته لأيام وتصل لأسابيع، ويتجرع في فنادق عتق ويلات الغلاء الفاحش وهو ينتظر انتهاء معاملته.