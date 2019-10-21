- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 21 أكتوبر 2019
جواز سفر
الخليج 365
قال مواطنون في محافظة شبوة، أن ميليشيا حزب الإصلاح، حولت مصلحة الهجة والجوازات إلى بورة للفساد ونهب المواطنين الراغبين في إستخراج جوازات سفر أو الهوية الشخصية .
وأكدوا إن مصلحة الجوازات في شبوة يجري فيها ابتزاز المواطنين بشكل كبير ودون أدنى مسؤولية.
وأضافوا إن المواطن يتعرض للإهانة والابتزاز من قبل الموظفين والذين يستغلون من يحتاج وثيقة هوية أو جواز سفر، بحسب وصف عدد من المواطنين تحدثوا لنيوزيمن.
وبحسب مصادر نيوزيمن، وصلت قيمة الجواز في عتق إلى 1000 ريال سعودي، فيما المواطن الذي لا يمتلك هذا المبلغ تتعرقل معاملته لأيام وتصل لأسابيع، ويتجرع في فنادق عتق ويلات الغلاء الفاحش وهو ينتظر انتهاء معاملته.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون : قيمة جواز السفر في شبوة وصل إلى الف ريال سعودي في عهد الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.