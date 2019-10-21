لقاء في سقطرى لتقييم عمل متطوعات صحة المجتمع

الإثنين 21 أكتوبر 2019

سقطرى

الخليج 365

عقدت اليوم في محافظة أرخبيل سقطرى أعمال اللقاء التقييمي لمتطوعات صحة المجتمع، نظمه مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بدعم منظمة اليونيسيف للطفولة.



Advertisements

وأكد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس على أهمية اللقاء الذي يهدف الى تطوير قدرات متطوعات صحة المجتمع، في تقصي حالات سوء التغذية ورفع المستوى الصحي في مجال الصحة العامة للأم والطفل.

من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة الدكتور سعد حمودي، بأن أكثر من 250 متطوعة في صحة المجتمع يعملن في مديريات ومناطق وقرى أرخبيل سقطرى.

حضر اللقاء مدير عام شرطة المحافظة العقيد فائز طاحس.