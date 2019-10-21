لملس يثمن الأدوار الأخوية العظيمة للإمارات مع الشعب الجنوبي

الإثنين 21 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

ثمن أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، بالمواقف والأدوار الأخوية العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع الشعب الجنوبي، مؤكداً أن تلك المواقف ستظل خالدة في قلب وذاكرة كل مواطن جنوبي.



وأشاد بحكمة وحنكة الوفد التفاوضي الجنوبي في حوار جدة برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية راعية الحوار، وتعامله الحكيم مع مماطلة وتلكؤ مفاوضي الطرف الآخر ومحاولاتهم المتكررة تعطيل الحوار سعياً لإفشاله.

جاء ذلك خلال إجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم الإثنين، رئاسة الأمين العام، أحمد حامد لملس، وبحضور الأمين العام المساعد، فضل محمد الجعدي

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وقال لملس في الإجتماع، أن المجلس الانتقالي الجنوبي ومنذ اللحظات الأولى لدعوة الشقيقة الكبرى للحوار، أبدى تجاوباً كاملاً، وعمل على إنجاح مساعي الرياض في الخروج بحلول مرضية لكافة الأطراف"، مبيناً أن كثيراً من نقاط الاتفاق جاءت في صالح الجنوبيين، مجدداً التأكيد على موقف المجلس الثابت من الحرب ووقوفه إلى جانب التحالف العربي حتى إكمال مهمته في اليمن.

ولفت الأمين العام إلى أن الدور السعودي القادم في الجنوب، سيكون كبيراً وعلى نفس القدر من الأهمية، وعند مستوى تطلعات الجنوبيين الذين يعولون عليه كثيراً.

عقب ذلك، ناقش الاجتماع تقارير الإنجاز الأسبوعية لكل دائرة من دوائر الأمانة العامة، في حين جرى استعراض خطط وبرامج الأنشطة للأسبوع القادم، وكذا التوصيات الخاصة بالدوائر والتي تم رفعها من اجتماعاتها السابقة، وذلك بعد استعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره.

كما استمع الاجتماع إلى التقرير المُقدم من الدائرة الإقتصادية حول المشهد الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وكذا التقرير المقدم من الدائرة الجماهيرية حول نشاطها خلال الفصل الثالث من العام 2019 .

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة باقي المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال، واتخاذ اللازم بشأنها.