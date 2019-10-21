هيئة التدريس بجامعة تعز تندد بإقتحام مسلحو الإصلاح حرم الجامعة

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
حرم الجامعة
متابعات_الخليج 365
ندد أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز في وقفة إحتجاجية اليوم الإثنين، بالاعتداءات التي تعرض لها أعضاء هيئة التدريس من قبل مسلحين عسكريين تابعين لحزب الإصلاح.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بسرعة تفعيل المجلس التأديبي بالجامعة وإحالة كل المتسببين بالتهديدات والاعتداءات التي تعرض لها أعضاء هيئة التدريس للقضاء.
ودعا المحتجون قيادة الجامعة بالتنسيق مع السلطة المحلية لضبط المسلحين الذين اقتحموا مكتب الدكتور وحيد السويدي وهددوه وإحالتهم للقضاء والنيابة نظير الجرم الذي ارتكبوه.
وشددت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في بيان، على رد الاعتبار للدكتور وحيد وللجامعة عموما وإخلاء الجامعة من المظاهر المسلحة والمسلحين والأطقم العسكرية والمطالبة بحرس مدني.
وهدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز بالتصعيد في جميع الكليات ما لم يتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
كما طالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطالب الذي نجح بطريقة غير مشروعة وإحالته للنيابة لينال عقابه.
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