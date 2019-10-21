نائب الرئيس يشيد بإنتصارات الجيش في الجبهة الشرقية بتعز

الإثنين 21 أكتوبر 2019

على محسن

الخليج 365

أشاد نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن صالح، بالانتصارات الميدانية التي حققها أبطال الجيش في الجبهة الشرقية وما يسطرونه من ملاحم خالدة وثبات اسطوري في جبهات المحافظة .



جاء ذلك في إتصال هاتفي مع قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج للاطلاع على سير العمليات العسكرية المحافظة.

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وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود واستكمال المهام العسكرية بما من شأنه رفع المعاناة عن أبناء تعز الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والصمود والوقوف باستبسال إلى جانب مؤسسات الدولة وأمن واستقرار المحافظة.

من جانبه أطلع اللواء الحاج نائب الرئيس على سير العمليات القتالية والمعنويات التي يتمتع بها المقاتلين الأبطال، مؤكداً استمرار تنفيذ المهام حتى تحقيق النصر واستعادة مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار.