النواب المصري يطالب إيران برفع يدها عن اليمن

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
دعت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري الدول العربية إلى التنسيق بينها، لمواجهة الأخطار المتصاعدة في اليمن. وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم بحضور رئيس اللجنة النائب أحمد أرسلان، ومدير شؤون التعاون الخليجي ضياء حماد، أن تداعيات الأزمة اليمنية تُضاعف التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق، وطالبت جميع القوى اليمنية بتغليب المصلحة العامة لليمن على المصالح الضيقة للخروج من الأزمة. كما طالبت اللجنة بوقف استمرار التدخل الإيراني في الشوون الداخلية اليمنية، ورفع يدها عنه، وترك الامر للشعب اليمنى والقوى الشرعية والأطراف المتنازعة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الصراع، وثمنت اللجنة جهود المبعوث الأممي في اليمن.
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