رئيس أركان العمليات المشتركة يتفقد أوضاع جرحى الجيش بمأرب

الخليج 365 ـ متابعات

وخلال الزيارة اطلع اللواء الداعري، خلال الزيارة، على أوضاع الجرحى ومستوى الرعاية والخدمات الصحية التي تقدم لهم..مشيداً بما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن الوطن والجمهورية واستعادة الدولة من قبضة المليشيات الإمامية المدعومة من إيران.

وأكد الداعري، اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن باوضاع الجرحى من ابطال الجيش الوطني.

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