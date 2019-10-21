المهجمي: البعثة الأممية فشلت بإقناع الحوثيين باستكمال تثبيت نقاط الرقابة

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الحوثيين

الحديدة - الخليج 365

أعلن متحدث عسكري، بأن البعثة الأممية فشلت بإقناع الحوثيين باستكمال تثبيت نقاط الرقابة.



وكشف المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني العقيد مأمون المهجمي منع مليشيا الحوثي رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهندي بيهيجبت جوها من استكمال نقاط الرقابة التي بدأ تثبيتها أمس الأول في منطقة الخاملي كيلو 8 شرق مدينة الحديدة.

وقال المهجمي في تصريحات نشرتها صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "إن بعثة الأمم المتحدة فشلت في إقناع المليشيا باستكمال تثبيت نقاط الرقابة وتمركز ضباط الارتباط المكلفين بمراقبة عملية وقف إطلاق النار وتثبت الهدنة.

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لافتا إلى نشر عناصر ومجاميع حوثية في مناطق التماس ومنع البعثة الأممية من استكمال عملها.

ولفت إلى أن البعثة ظلت ساعات تعمل على إقناع المليشيا بضرورة استكمال تثبيت نقاط الرقابة، لكنها رفضت، ليعود الجنرال الهندي إلى مكتبه في السفينة الأممية محاولا إجراء اتصالات مع قيادات الحوثي لإثنائها عن إعاقة انتشار ضباط الارتباط.

وأوضح المتحدث العسكري أن عملية الإعاقة جاءت في الوقت الذي تحشد فيه المليشيا مسلحيها على مختلف ً الجبهات، بما فيها شرق الحديدة ومديريات التحيتا وحيس جنوبا، مع تكثيف زراعة الألغام في مناطق التماس والمزارع والطرقات والشوارع الرئيسية.

وبحسب إحصاءات لجنة الرقابة، فإن المليشيا الحوثية ارتكبت خلال الساعات الماضية 31 ً خرقا في الحديدة