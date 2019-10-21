تسجيل لتنظيم داعش يهدد بتصفية قيادات الانتقالي الجنوبي

الإثنين 21 أكتوبر 2019 الزبيدي الخليج 365 هدد تنظيم داعش الإرهابي، ذراع حزب "الإصلاح" في اليمن، بتصفية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

Advertisements وفي إصدار صوتي (أنشودة) توعد التنظيم الإرهابي أيضا قادة المجلس الانتقالي وكذلك مدير أمن عدن اللواء شلال شائع. والأنشودة هي تطوير لأنشودة سابقة تخص تنظيم القاعدة سبق وأن ساق فيها أسماء عشرات من ضباط المخابرات وتوعد بتصفيتهم. وتسعى تلك التنظيمات الإرهابية إلى خلط الأوراق بشكل واسع في عدن، وباقي المناطق المحررة التي عجزت عن العودة إليها، وذلك كجزء من مخطط مشبوه لإغراق اليمن في موجة جديدة من الفوضى.

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