المحويت.. تعسفات حوثية بحق المزارعين في عدد من المديريات

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ صنعاء

كشفت وثيقة رسمية لمليشيا الحوثي عن توسيع الجماعة لعمليات السطو والنهب الممنهج لممتلكات المواطنين في مناطق سيطرتها تحت عديد مسميات.



إلى ذلك، وجه محافظ المحويت، المعيّن من قبل مليشيات الحوثي، مدراء عموم المديريات بتشديد الرقابة على محاصيل المزارعين والتواجد إلى جانب الحصادات تحت ذريعة "تقرير زكاة الحبوب وتحصيلها عيناً".

وتؤكد مصادر محلية متطابقة، أن المزارعين يقومون بتسليم زكاة محاصيلهم من الحبوب للجهات المختصة في الدولة نهاية كل موسم حصاد طواعية ومن تلقاء أنفسهم.

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وكانت مليشيات الحوثي استحدثت ما أسمتها "الهيئة العامة للزكاة" أوكلت إدارتها لعناصر موالية للجماعة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة ودستور الجمهورية اليمنية، وعطلت بذلك وظيفة الجهات الحكومية القانونية المختصة في وزارة المالية وأمانة العاصمة والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات.

ويرى عبدالله الهمداني -مزارع بمحافظة صنعاء- أن الإجراءات الرقابية التي تخطط مليشيا الحوثي لتنفيذها على المزارعين أثناء موسم الحصاد تعد تعسفات وانتهاكات جسيمة "هذه حرب واضحة ضد المواطنين الشّاقين على أنفسهم".

ويلفت الهمداني إلى تضرر المزارعين من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل وارتفاع أسعار البذور والأسمدة وانتشار المبيدات الضارة.

وأصدرت مليشيا الحوثي، في وقت سابق، تعميماً قسرياً جديداً على المزارعين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حاولت فيه إجبار المزارعين على ما أسمته "الالتزام بمواعيد الصّراب" تحت ذريعة إنضاج الثمار، وحتى يتم تحديد موعد الصراب من عاقل المنطقة أو من المزارعين أنفسهم.