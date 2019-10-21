شكرا لمتابعة خبر عاجل : "كاظم الساهر" يرعب الجميع ويصرخ من القبر (انا لم أموت يا قوم) ومدير أعماله يكشف التفاصيل الكاملة لوفاة القيصر !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إدارة أعمال الفنان العراقي كاظم الساهر حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول أنباء وفاته، إذ أثارت تغريدة غريبة لأحد الأشخاص على "تويتر" ضجة كبيرة وحالة من القلق بين جمهور الفنان على صحّته.

وذكرت إدارة أعمال الفنان العراقي أن ما تم نشره لا صحة له على الإطلاق، حسب ما صرح به أحد أفرادها خلال برنامج "ET بالعربي".



وأُثيرت البلبلة عندما نشر شخص تغريدة قال فيها إنَّ الفنان العراقيّ توفى في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، مُضيفًا أنَّ سبب وفاته صادم، وهو قيام زوجته المغربية بدسّ السّمّ له في العشاء.

Advertisements



كما انتشر العديد من الأخبار عن وفاة الساهر بحادث سير في إحدى الدول الأوروبية، ليتم تداولها بين الجمهور وسط تساؤلات كبيرة ومُطالبات من مكتبه الإعلامي بالخروج لتوضيح الحقيقة.



وإزاء هذا، التزم المكتب الإعلاميّ للفنان العراقي الصّمت ولم يخرج بأيّ توضيح حول إشاعة الوفاة ما زاد من قلق جمهوره ومحبّيه في الوطن العربيّ، حتى خرج التوضيح السالف ذكره.



يُذكر أنَّ الفنان العراقي كاظم الساهر، أعلن أخيرًا عن نيته الدخول في عزلةٍ من أجل التفرّغ لألبومه الجديد، فيما كشف الجدول الخاصّ بموسم الحفلات في الرياض أنَّ الساهر سيحيي حفلًا غنائيًّا ضمن الموسم في الـ12 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : "كاظم الساهر" يرعب الجميع ويصرخ من القبر (انا لم أموت يا قوم) ومدير أعماله يكشف التفاصيل الكاملة لوفاة القيصر !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.