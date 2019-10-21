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الإثنين 21 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 - علي كامل:
قال المحلل السياسي والقيادي في المؤتمر الشعبي العام، عبدالكريم المدي، "نحن أمام منعطف خطير ومعطيات واقع تقول بأن هناك تماهياً ما بين الحوثية والإصلاحية".
وأوضح المدي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "التيارات الصقورية في الإصلاح تتماهى مع الحوثية".
وبين أن "الإفراج الأخير عن المتهمين في تفجير مسجد دار الرئاسة جريمة تؤكد بأن القتلة الذين حاولوا اغتيال الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وقيادات الدولة في 3 يونيو من العام 2011 هم أنفسهم الذين استقبلوا اليوم المتهمين بالقتل وأفرجوا عنهم".
وشدد القيادي المدي أن "الحوثية جماعة متطرفة إرهابية، والإصلاحية كذلك ونحن بحاجة إلى أن نتوحد أكثر في المؤتمر الشعبي العام ومعنا كل القوى الوطنية الشريفة والمخلصة لكي نقف كصف في وجه هذه الجماعات المتطرفة التي لا تريد خيراً لليمن".
واختتم حديثه بالقول "نحن ندين هذا العمل الذي تم بموجبه الإفراج عن المتهمين القتلة وندين - كذلك - التماهي الواضح بين الحوثية والإصلاحية".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي لـ"اليمن العربي": نحن أمام منعطف خطير ومعطيات تفيد بالتماهي الحوثي الإصلاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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