قيادي مؤتمري رفيع يكشف عن تجاوزات حوثية طالت قيادات وقواعد الحزب

الإثنين 21 أكتوبر 2019

صالح والحوثيين

صنعاء - الخليج 365

كشف قيادي مؤتمري رفيع عن تجاوزات حوثية طالت قيادات وقواعد الحزب.



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وأكد قيادي مؤتمري رفيع في صنعاء، بتصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - أن الخطوات المؤتمرية الأخيرة لم تكن ناتجة عن إطلاق الجماعة الحوثية لمتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة فحسب، بل هناك تجاوزات وانتهاكات حوثية عدة طالت قيادات المؤتمر العليا والوسطى والقاعدية في أكثر من مرة وأكثر من مكان.

وقال القيادي المؤتمري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن ميليشيات الحوثي جماعة منغلقة لا تؤمن بالمشاركة السياسية والتعايش مع الآخر؛ لأنها ميليشيات تتلقى توجيهاتها من إيران، وتحاول تغيير هُوية اليمن، وبرنامجها السياسي والديمقراطي.

وكشف عن وجود المئات من أعضاء «المؤتمر»، لايزالون معتقلين في سجون ميليشيات الحوثي كما أكد أن ممتلكات وأموال وبعض وسائل إعلام الحزب ما زالت جميعها رهن الاعتقال الميليشياوي الحوثي.