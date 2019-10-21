حسناء تزوجها الوليد بن طلال تصغره ب 28 عاما أحدثت ضجة في الخليج و أثارت غيرة الأميرات .. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تزوجت أميرة الطويل من الأمير الوليد بن طلال وكان يكبرها بـ 28 عام إلا أنها لم تكتف بالحياة المرفهة التى كانت تنتظرها.

كان من الممكن أن تكون حياتها مثل حياة الأميرات الخياليات فى القصص العربية. كان من الممكن أن تستمتع بحياة هادئة فى قصر من الذهب، هذه هى حكاية الأميرة السعودية زوجة الوليد بن طلال.

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