محام: قيادات مؤتمرية تبذل جهودا لطرح قضية تفجير "الرئاسة" أمام الأمم المتحدة

الامم المتحدة

صنعاء - الخليج 365

كشف محمد علي علاو، وهو أحد محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأسر ضحايا تفجير جامع دار الرئاسة، عن تحركات يقوم بها عدد من قادة حزب المؤتمر الشعبي العام لإثارة موضوع إطلاق سراح المتهمين بالتفجير لدى المنظمات الدولية.



وقال علاو، في تصريح نشرته صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - إن وفدا سياسيا رفيع المستوى من قيادة المؤتمر سيلتقي، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة الأمين العام للمنظّمة، لإبلاغه رسميا بموقف الحزب من عملية الإفراج عن متهمين من جماعة الإخوان في قضية منظورة أمام القضاء، بتهمة الاعتداء على جامع الرئاسة اليمنية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2014 بصفتها عملية إرهابية.

وجرت عملية “تبادل الأسرى” المثيرة للجدل في الوقت الذي ترعى فيه الحكومة السعودية حوارا للتقريب بين قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام والحكومة الشرعية، وهو ما يزيد من التعقيدات أمام محاولات توحيد المكونات في معسكر المناوئين للحوثي.

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