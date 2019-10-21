محلل سياسي: التقارب الأخير بين الحوثي والإصلاح برعاية قطرية كان من ثمارها صفقة تبادل الأسرى

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الحوثيين

خاص_الخليج 365

قال المحلل السياسي اليمني "عبدالخالق الحود"، إن تبادل الأسرى بين الحوثيين وحزب الإصلاح فرع الإخوان المسلمين في اليمن قائم منذ بداية الحرب، حيث أفرجت الجماعة قبل عامين عن واحد من أكبر قيادات الحزب في الحديدة يدعى الشيخ أبو مريم " ضل سجينا لديهم لمدة 8 أشهر.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن الطرفان تبادلوا العشرات من الأسرى في صفقات لم يكشف النقاب عنها وتتم غالبا في الخفاء الجديد هذه المرة كان إطلاق سراح السجناء على ذمة قضية استهداف مسجد النهدين عام 2012م .

وقال هذه هي العملية التي أصيب فيها الرئيس السابق على عبدالله صالح وقتل فيها عدد من مرافقيه بينهم مسؤولين في الدولة.

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وأشار أنه يبدو أن التقارب الأخير بين الجانبين برعاية قطرية كان من ثمارها هذه الصفقة، بالإضافة إلى تكفل الدوحة بطباعة المنهاج المدرسي للحوثيين إلى جانب تفاهمات وتعاون في المجالين العسكري والسياسي.

يذكر أن حزب الإصلاح قد بادل 14 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ب 5 أشخاص متهمين بمحاولة إغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في الحادثة المعروفة بحادثة النهدين .

وأفرجت الميليشيات الحوثية في وقت متأخر من مساء الخميس، عن 5 أشخاص كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات؛ بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تفجير جامع النهدين عام 2011.