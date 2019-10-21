- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 21 أكتوبر 2019
الحوثيين
خاص_الخليج 365
قال المحلل السياسي اليمني "عبدالخالق الحود"، إن تبادل الأسرى بين الحوثيين وحزب الإصلاح فرع الإخوان المسلمين في اليمن قائم منذ بداية الحرب، حيث أفرجت الجماعة قبل عامين عن واحد من أكبر قيادات الحزب في الحديدة يدعى الشيخ أبو مريم " ضل سجينا لديهم لمدة 8 أشهر.
وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن الطرفان تبادلوا العشرات من الأسرى في صفقات لم يكشف النقاب عنها وتتم غالبا في الخفاء الجديد هذه المرة كان إطلاق سراح السجناء على ذمة قضية استهداف مسجد النهدين عام 2012م .
وقال هذه هي العملية التي أصيب فيها الرئيس السابق على عبدالله صالح وقتل فيها عدد من مرافقيه بينهم مسؤولين في الدولة.
وأشار أنه يبدو أن التقارب الأخير بين الجانبين برعاية قطرية كان من ثمارها هذه الصفقة، بالإضافة إلى تكفل الدوحة بطباعة المنهاج المدرسي للحوثيين إلى جانب تفاهمات وتعاون في المجالين العسكري والسياسي.
يذكر أن حزب الإصلاح قد بادل 14 أسيراً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ب 5 أشخاص متهمين بمحاولة إغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في الحادثة المعروفة بحادثة النهدين .
وأفرجت الميليشيات الحوثية في وقت متأخر من مساء الخميس، عن 5 أشخاص كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات؛ بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تفجير جامع النهدين عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: التقارب الأخير بين الحوثي والإصلاح برعاية قطرية كان من ثمارها صفقة تبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.