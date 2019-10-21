وسط استمرار الغارات السعودية على المحافظة.. ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في حجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن حالات الإصابة بحمى الضنك في مديرية عبس غرب محافظة حجة ارتفع إلى أكثر من عشرة آلاف إصابة خلال الشهرين الماضيين.

وأضافة المنظمة إن ارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك في عبس متسارعة وتنذر بكارثة انسانية نتيجة الأمطار وازدياد عدد النازحين في المخيمات في ظل افتقار المرافق الطبية للحد من انتشار الوباء.

يذكر أن مديرية عبس الساحلية تعد الأكبر من حيث الكثافة السكانية والمساحة بمحافظة حجة ما يضع آلاف النازحين والمواطنين عرضة لانتشار الأمراض المعدية وسط ظروف صحية سيئة وفقا لما ذكرته المنظمة.

وتتعرض محافظة خجة لغارات سعودية مكثفة سببت بنزوح الالاف الاسر في المنطقة.