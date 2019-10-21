مسؤول بنقابة المعلمين: ملازم الدليل الإذاعي تروج للحوثي والثفاقة الإيرانية

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الحوثيين

صنعاء طهران - الخليج 365

قال مسؤول بنقابة المعلمين، أن ملازم الدليل الإذاعي تروج لأفكار الحوثي والثقافة المذهبية الإيراني.



وحذرت نقابة المعلمين اليمنيين، من مواصلة جماعة الحوثي تجريف القطاع التعليمي بشكل يعمل على «تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية، وتعبئ الصغار لتحشدهم في جبهات القتال».

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وقال المسؤول الإعلامي للنقابة، يحيى اليناعي في تصريحات صحفية إن آخر خطوات العبث الحوثي بقطاع التعليم كانت تعميم الميليشيات عدة ملازم «» تحت مسمى «دليل الإذاعة المدرسية» تضمنت أربعة محاور: محور مواضيع ثقافية، ومحور المناسبات الوطنية، ومحور المناسبات الدينية، ومحور العدوان على اليمن وآثاره.

وأضاف أنه تم «فرض فقرة يومية في الإذاعة المدرسية تحت مسمى (من أقوال القيادة الحكيمة) يجري اختيارها من خطابات زعيم الجماعة عبدالملك وملازم شقيقه حسين الحوثي».

وأكد اليناعي أن ملازم الدليل الإذاعي تروج لأفكار الحوثي والثقافة المذهبية الإيرانية، وتحرض على العنف والكراهية والتمييز السلالي، مشيراً إلى أن العديد من فقرات الدليل تتضمن قسم الولاية، وما يسمى بالبيعة للحوثي وسلالته ووجوب اتباعهم وأحقيتهم بالحكم.

وحذر المسؤول النقابي من الاستمرار في توظيف التعليم لخدمة المصالح الفئوية والسياسية والعسكرية -