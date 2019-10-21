تثبيت نقطة المراقبة الثانية شمال شرق الحديدة

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تمكن الفريق المشترك لضباط الارتباط بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية من تفعيل وتثبيت نقطة الارتباط الثانية المراقبة لوقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية لمدينة الصالح شمال شرق مدينة الحديدة بحضور وإشراف رئيس البعثة الأممية بالحديدة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها.

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ويأتي هذا في وقت استكمل فريق ضباط الارتباط بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة من تثبيت ثاني نقاط الارتباط لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة مساء اليوم بالقرب من مدينة الصالح شرق شمال الحديدة .

وكان من المفترض أن تقوم لجنة ضباط الارتباط بتفعيل النقطة الثانية صباح اليوم إلا أن مليشيات الحوثي قامت بعرقلة خروج المراقبين الأممين من ميناء الحديدة صباح اليوم حتى سمحت لهم بالمرور عصراً واكتمل ترتيب تثبيت النقطة الثانية مساء أمس.