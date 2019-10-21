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الإثنين 21 أكتوبر 2019
الجيش
الخليج 365 ـ صعدة
أصدر التوجيه المعنوي للواء القوات الخاصة التابع للقوات المشتركة في منطقة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة، توضيحا حول بعض الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة وفق قوله.
وقال في بيان إن "لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب يعمل ضمن القوات المشتركة في الملاحيظ (قوات سعودية، قوات سودانية، وألوية يمنية منها لواء العروبة ولواء العاصفة).
وذكر أن ما حصل في منطقة الملاحيظ هو التفاف بسيط للمليشيات الحوثية من جهات تقع ضمن مواقع بعض ألوية القوات المشتركة وليس من جهة القوات الخاصة ومكافحة الارهاب.
ولفت إلى أن الأمر دعا القوات الخاصة ومكافحة الارهاب على التراجع حتى لا تصبح محاصرة واتخذت مواقع هجومية إلى جانب القوات المشتركة التي مازالت تخوض معارك ضارية وتتقدم في ضل تراجع وانهيار حوثي.
وأكد البيان أن "والوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي أسرى ولا شهداء كما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي ومعنويات الأبطال عالية".
وكانت مصادر إعلامية، قد نشرت بأن مليشيات الحوثي تمكنت، مساء الأحد، من السيطرة على عدد من المناطق في منطقة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بعد هجوم واسع وعملية التفاف في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. توضيح من القوات الخاصة حول تطورات جبهة الملاحيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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