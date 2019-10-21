اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير الصحة في حكومة الحوثيين يقتحم مستشفى خاص ويهدد مديره بالسحل

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة في حكومة الحوثيين يقتحم مستشفى خاص ويهدد مديره بالسحل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية بصنعاء ان وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها المدعو طه المتوكل، قام باقتحام مستشفى خاص في صنعاء وهدد بسحل مديره.

وافادت تلك المصادر إن وزير الصحة الحوثي المدعو طه المتوكل اقتحم مع مرافقيه المسلحين المستشفى اليمني الألماني بعد اعتذار المستشفى عن استقبال مزيد من الجرحى الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن المستشفى أبلغ مؤسسة الجرحى التابعة للحوثيين بعدم قدرتهم على استقبال مزيد من الجرحى لعدم توفر سرائر، غير أن وزير الصحة الحوثي رد باقتحام المستشفى وتهديد مدير المستشفى والقائمين عليه بالسحل في حال رفضهم استقبال الجرحى الذين أسماهم بـ "المجاهدين".

Advertisements

ولفتت إلى أن المدعو المتوكل اعتبر عدم استقبال جرحى الحوثيين بأنه نوع من أنواع "العدوان"، وأنه لن يتساهل مع ذلك.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تفرض على المستشفيات الخاصة معالجة جرحاهم بشكل مجاني.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة في حكومة الحوثيين يقتحم مستشفى خاص ويهدد مديره بالسحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا