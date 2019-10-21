شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة في حكومة الحوثيين يقتحم مستشفى خاص ويهدد مديره بالسحل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية بصنعاء ان وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها المدعو طه المتوكل، قام باقتحام مستشفى خاص في صنعاء وهدد بسحل مديره.

وافادت تلك المصادر إن وزير الصحة الحوثي المدعو طه المتوكل اقتحم مع مرافقيه المسلحين المستشفى اليمني الألماني بعد اعتذار المستشفى عن استقبال مزيد من الجرحى الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن المستشفى أبلغ مؤسسة الجرحى التابعة للحوثيين بعدم قدرتهم على استقبال مزيد من الجرحى لعدم توفر سرائر، غير أن وزير الصحة الحوثي رد باقتحام المستشفى وتهديد مدير المستشفى والقائمين عليه بالسحل في حال رفضهم استقبال الجرحى الذين أسماهم بـ "المجاهدين".

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ولفتت إلى أن المدعو المتوكل اعتبر عدم استقبال جرحى الحوثيين بأنه نوع من أنواع "العدوان"، وأنه لن يتساهل مع ذلك.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تفرض على المستشفيات الخاصة معالجة جرحاهم بشكل مجاني.