مقتل العشرات من عناصر المليشيا بغارات للتحالف في محافظة حجة

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
مقاتلات التحالف
الخليج 365 ـ حجة
قتل العشرات من مليشيا الحوثي، جراء غارات لطيران التحالف، فيما كسرت القوات الحكومية هجوماً عنيفاً بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن أربع غارات متفرقة على تجمعات تابعة للمليشيات الحوثية، شرق منطقة الحمراء بمديرية مستبأ والطينة وحرض.
وطبقا للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن الغارات أصابت أهدافها بدقة عالية وأن العشرات من العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح.
وأضاف إن القوات الحكومية كسرت هجوماً عنيفاً نفذته المليشيات الحوثية في الساعات الأولى من صباح الأحد شمال غرب حرض، بعد معارك مع المليشيات استمرت أكثر من 4 ساعات.
وكانت المليشيات تكبدت خسائر بشرية كبيرة في صفوفها وعتادها خلال الأسبوع الماضي، في محاولاتها الفاشلة لإحداث اختراق في مواقع القوات الحكومية في مختلف المحاور والقطاعات.
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