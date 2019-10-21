"مسام" يعلن نزع 5260 لغماً منذ بداية أكتوبر في 5 محافظات

الإثنين 21 أكتوبر 2019

ألغام

متابعات_الخليج 365

أكد مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، نزع 2482 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري.



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وذكر مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي، الأحد، أن "الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 683 لغماً مضاداً للدبابات و13 لغماً مضاداً للأفراد، و1683 ذخيرة غير منفجرة، و103 عبوات ناسفة من محافظات شبوة ومأرب والجوف وتعز ولحج".

وتابع: "بلغ إجمالي ما نزعته فرق المشروع منذ بداية أكتوبر الجاري وحتى 18 منه، 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة".

وأكد القصيبي "ارتفاع ما نزعته فرق (مسام) منذ انطلاق المشروع وحتى 18 أكتوبر الجاري، إلى 96.649 لغماً".