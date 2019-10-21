الإثنين 21 أكتوبر 2019 مقتل شقيق مدير أمن ذمار خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع متابعات_الخليج 365 قتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران واصيب اخرون في جبهة الضالع خلال الايام الماضية.

Advertisements وأكدن مصادر ميدانية أن من بين الصرعى شقيق مدير امن مديرية ذمار عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الاسم المعين من المليشيا المدعو ابو الفتح راوية. وذكرت المصادر ان مرتضى اسماعيل ابو راوية لقي مصرعه رفقة عشرات المسلحين الذين لقوا مصرعهم في جبهة الضالع. وقتل المئات من مسلحي المليشيا في جبهتي الضالع وحجة خلال المواجهات التي شهدتها المحافظتان في الأيام الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شقيق مدير أمن ذمار خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.