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الإثنين 21 أكتوبر 2019
مقتل شقيق مدير أمن ذمار خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع
متابعات_الخليج 365
قتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران واصيب اخرون في جبهة الضالع خلال الايام الماضية.
وأكدن مصادر ميدانية أن من بين الصرعى شقيق مدير امن مديرية ذمار عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الاسم المعين من المليشيا المدعو ابو الفتح راوية.
وذكرت المصادر ان مرتضى اسماعيل ابو راوية لقي مصرعه رفقة عشرات المسلحين الذين لقوا مصرعهم في جبهة الضالع.
وقتل المئات من مسلحي المليشيا في جبهتي الضالع وحجة خلال المواجهات التي شهدتها المحافظتان في الأيام الماضية.
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