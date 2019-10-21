الإثنين 21 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 21، 2019، غارات جديدة على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية مجز بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف استهدف مواقع للمليشيا على مقربة من حدود مديرية باقم. وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. تجدد القصف الجوي على مواقع المليشيا في مديرية مجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.