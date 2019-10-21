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القبض على مهربين وبحوزتهم مواد مخدرة في حضرموت

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 21 أكتوبر 2019

حضرموت

القبض على مهربين وبحوزتهم مواد مخدرة في حضرموت

متابعات_الخليج 365

للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، نجحت قوات خفر السواحل بالقطاع الشرقي لمحافظة حضرموت، في الساعات الأولى من الأحد، من إلقاء القبض على مهربين بحوزتهم حشيش ومواد ممنوعة في إحدى النقاط التابعة لها.

 

وتمت عملية إلقاء القبض على المهربين، بعد قيام  قوات خفر السواحل بالتفتيش أثناء مرور المهربين في إحدى النقاط التابعه لها في المناطق الشرقية لمداخل حضرموت. .

 

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وتعد العملية هي الثالثة التي تحبطها قوات خفر السواحل في أقل من أسبوع، حيث تمكنت من إفشال  عمليتين تهريب مواد مخدرة وممنوعة وإلقاء القبض على المهربين وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

 

وتقوم  قوات خفر السواحل بتسيير دوريات باستمرار  في القطاع الشرقي لحفظ السواحل الشرقية من عمليات التهريب للمخدرات والسلاح والمواد الممنوعة الأخرى .

 

كما تقوم بتسيير دوريات مستمرة لحماية المحميات البحرية التي تتواجد بها السلاحف النادرة ، من بعض العابثين والمخالفين.

 

وتحذر قيادة قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت كل من تسول له نفسه بتهريب المواد المخدرة والممنوعة عبر حضرموت ومنافذها البرية والبحرية بأنها لن تتهاون من إلقاء القبض على المهربين والمتاجرين بالممنوعات وتقديمهم للعدالة.

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