الهلال الأحمر الإماراتي يغيث مئات الأسر في الضالع

الإثنين 21 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

تواصل دولة الإمارات مساندة ودعم النازحين العائدين إلى قراهم المحررة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني في المحافظات المحررة.



ووزع متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية على 400 أسرة في مناطق الريبي بحجر والمعزوب وشخب القريبة من الفاخر.

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وأعرب مدير عام مديرية قعطبة ناجي المريسي عن شكر وتقدير السلطة المحلية والأهالي لدولة الإمارات والجهود الإنسانية التي دأبت عليها لإغاثة الشعب اليمني بشكل عام ومديرية قعطبة بشكل خاص.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن تقديرهم لجهود الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرته، منوهين بأن الهلال الأحمر الإماراتي كان أول الواصلين لهم لتقديم المساعدات والتخفيف عنهم من آثار الحرب التي اجتاحت مناطقهم خلال الأشهر الستة الأخيرة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تقدم الدعم لمحافظة الضالع في مختلف المجالات وتضمن الجانب الإغاثي تقديم أكثر من 27 ألف سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 190 ألف نسمة وتوزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء و20 براد ماء إلى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه.