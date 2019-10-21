شكرا لبحثكم عن خبر تعليق ناري لقيادي حوثي رفيع على قرار مؤتمر صنعاء بـ”المقاطعة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق قيادي حوثي، مساء اليوم الاحد، على قرار حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، بشأن مقاطعته لأعمال ما يسمى بالمجلس السياسي ومجلسي النواب والشورى والحكومة بسبب الإفراج المفاجئ عن المتهمين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق والقيادات العليا للدولة، والتي اتخذته اللجنة العامة للحزب صباح اليوم.

وقال محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الاعلى، في نشر على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" أن " التجميد إعلان حزبي، و أنتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك".

وأضاف: وبخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالأخوة في (ما يسمى) المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشة الموضوع هناك".

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وختم الحوثي تغريدته قائلا: فالجمهورية اليمنية تحتاج للاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية".

وانقلبت مليشيا الحوثي على الرئيس هادي والحكومة اليمنية وسيطرت على كافة المؤسسات بالعاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014، ضاربة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمؤسسات التي يتشدق بها الحوثي، عرض الحائط.

وسارعت فروع المؤتمر في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وحجة وتعز وريمة وعمران وإب، وفروع الحزب بجامعات صنعاء وتعز وذمار وإب، وهيئتي المؤتمر الوزارية والشوروية- في بيانات منفصلة، نشرها "المؤتمر نت"- الى تأييد قرار المقاطعة لأعمال ما يسمى بالمجلس السياسي ومجلسي النواب والشورى والحكومة بسبب الإفراج المفاجئ عن المتهمين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق والقيادات العليا للدولة، والتي اتخذته اللجنة العامة للحزب صباح اليوم.