شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القضاء الحوثي يتدخل لتهدئة حزب مؤتمر صنعاء بعد غضبه من الإفراج عن متهمين بمحاولة اغتيال ”صالح” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين جلسة استثنائية وقف خلالها حول واقعة إخراج أربعة مساجين من السجن متهمين في قضية التفجير الواقع في جامع النهدين بدار الرئاسة .

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية فقد وجه المجلس رئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع إلى المجلس بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب.

و وفقا للقانون لا تزال القضية منظورة أمام القضاء و يجب الإستمرار في نظرها والفصل فيها وبجلسات متتالية وفقاً للقانون.