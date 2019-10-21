شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في اندلاع اشتباكات بـ”سحول” إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر محلي بمحافظة إب، مساء الاحد، باندلاع اشتباكات قبلية عنيفة في منطقة السحول التابعة لمديرية المخادر.

وأوضح المصدر لـ"المشهد اليمني" أن الاشتباكات الدائرة -حتى لحظة كتابة الخبر- استخدم فيها الاسلحة الخفيفة.

وبين المصدر أن المنطقة شهدت قبل يومين جريمة قتل لامرأة وإصابة أخرى و طفلين بجروح، وقبل ذلك بأسبوع قتل شخص يدعى محروق معوضة، ليعاود ال معوضه بعد يوم واحد هجومهم على ال الدغرير وقتل رجل منهم.

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ولفت المصدر الى أن القضية بدأت قبل سنة حين أقدم المدعو محروق معوضه ومعه عدد من الاشخاص على قتل شخص من بيت الدغرير، وتم القاء القبض عليه وايداعه السجن ليتفاجأ أولياء الدم من ال الدغرير بالإفراج عن المتهم من قبل نيابة إب بعد سبعة أشهر من إيداعه السجن، والقبض على شخص آخر قيل أنه المتهم بجريمة القتل.

وتابع المصدر أن محروق معوضه قتل قبل أسبوع وما كان من ال الشبيبي وال معوضه الا التهجم على منازل ال الدغرير وإطلاق النار بشكل كثيف، ما أدى الى مقتل امرأة واصابة أخرى و طفلين بجروح.

وكان مفرق مديرية حبيش، و المخادر، شهد وقوع مواجهات قبلية خلال الايام الماضية راح ضحيتها قتلى وجرحى، في ظل انفلات أمني تشهده المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، يتزايد يوم بعد يوم.