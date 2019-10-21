شكرا لبحثكم عن خبر لمن يتعرف عليه.. وفاة مغترب يمني في أحد مستشفيات مكة كان هارب من اهله منذ 30 عام (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر مطلع بمكة المكرمة، الاحد، بوجود مغترب يمني متوفي في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، بحاجة لمن يتعرف عليه، لإتمام مراسيم الدفن، أو ابلاغ أهله.

وأوضح المصدر لـ"المشهد اليمني" أن الشخص المتوفي أسمه في الاقامة محمد علي صغير حسن، لكن ممكن يكون مغير اسمه، لكونه هارب من أهله حوالي 30 سنة ولا يزورهم.

وذكر المصدر أن المتوفي وصل الى السعودية وهو مجهول وحصل على إقامة وعمل بمكة.

Advertisements

ولفت المصدر أن ملفه موجود في قسم شرطة الكعكية، وهو بمستشفى النور بمكة.

وقبل أيام توفي يمني بمستشفى عسير بمدينة أبها، مجهول الهوية.