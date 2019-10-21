شكرا لبحثكم عن خبر وكالة دولية: سنوات الحرب الطويلة في اليمن تجود بالفقر على اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلطت وكالة (شينخوا) الصينية في تقرير لها الضوء على الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن، بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على الصراع.

وتحت عنوان ( سنوات الحرب الطويلة واللامنتهية في اليمن تجود بالفقر على اليمنيين) قالت وكالة الأنباء الصينية الأهم أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلاثة أرباع التعداد السكاني، "يكافحون" لتأمين وجبتهم التالية.

وأرفق التقرير بعدد من الصور التي تنقل صورة مصغرة عن الأزمة الإنسانية المأساوية في اليمن.

نص التقرير:

يواصل الصراع العسكري اليمني المستمر منذ سنوات التصاعد ، الأمر الذي أجبر العديد من العائلات على الفرار من منازلهم داخل الدولة العربية التي مزقتها الحرب، وسط عدم وجود حل سياسي لتحقيق سلام دائم.

إن تأثير النزاع المستمر هائل لأنه يواصل تعميق حدة الفقر بين مئات الأسر التي تعيش في مناطق متضررة من النزاع في اليمن.

تتأثر معظم الأسر اليمنية إلى حد كبير بالصراع الداخلي الذي دمر ممتلكاتها ودفعها إلى حافة الفقر المدقع.

قالت أم حواء ، وهي امرأة نازحة ، لوكالة أنباء (شينخوا) إنها مهمة كسب الرزق أصبحت مهمة صعبة للغاية بسبب استمرار النزاع العسكري في اليمن.

وقالت حواء وهي أم لأربعة أطفال: "كان الصيد مصدر الرزق الرئيسي لزوجي ، لكننا الآن فقراء بسبب الحرب التي دفعتنا إلى هذا الوضع البائس".

Advertisements

وقالت "لقد أصبحنا بلا مأوى ونناضل من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب النظيفة أو الطعام من منظمات الإغاثة".

وقال سالم زاهر ، وهو مدرس نازح: "إن القضاء على الفقر لن يتحقق إلا من خلال وقف هذا الصراع المميت وإيجاد حلول اقتصادية لإنقاذ الشعب اليمني".

وتعيش على مشارف محافظة عدن عشرات العائلات الفقيرة في مخيم للمشردين بعد أن فروا من مناطقهم التي دمرتها الحرب في محافظات يمنية أخرى.

وحث أشرف أحمد ، المشرف على العمل في مخيم النازحين في عدن ، المنظمات الإنسانية الدولية على العمل في اليمن لمساعدة العائلات النازحة.

ويقام احتفال سنوي باليوم الدولي للأمم المتحدة للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر من كل عام منذ عام 1993.

وقال أحمد: "تعاني العديد من العائلات الآن داخل خيام النزوح وسط نقص حاد في الاحتياجات الأساسية اليومية. وما زالوا يأملون في تلقي المساعدات الغذائية".

دخل الصراع العسكري الأهلي بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية مؤخرًا عامه الخامس ، مما زاد من معاناة اليمنيين وفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم في البلاد.

وقد أدى القتال المستمر بين الخصمين المتناحرين إلى إغراق البلد العربي الأكثر فقراً في المزيد من الفوضى والعنف.

وحالياً يحتاج ثلاثة أرباع السكان ، أو أكثر من 22 مليون شخص ، إلى المساعدة الإنسانية بشكل عاجل لأن الكثير منهم يكافحون للعثور على الوجبة التالية.