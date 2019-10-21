شكرا لبحثكم عن خبر أول رئيس لـ”السودان” من أصل ”يمني” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال أكاديمي يمني، أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية السودان، ينحدر من أصول يمنية.

وأوضح الدكتور عبدالودود مقشر، استاذ التاريخ بجامعة الحديدة، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أنه "في مسامرة أخوية أفادني الشيخ العلامة صلاح الدين سر الختم، مدير هيئة الختمية للدعوة والارشاد؛ وهي المؤسسة الدعوية للطريقة الختمية، طريقة السادة الميرغنية الشهيرة بالسودان و مصر واليمن وشرق افريقيا أن الرئيس الحالي للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هو حفيد الأسرة الدويحية و التي يتنسب إليها الشيخ الشهير ابراهيم الرشيد أحد أبرز تلامذة الإمام السيد أحمد بن إدريس، و تعد عشيرة الدويحية أحد أفرع قبيلة الركابية الشهيرة المنسوبة إلى جدهم غلام الله بن عائد حفيد الولي الشهير أحمد بن عمر العقيلي الزيلعي صاحب اللُّحيّة (مدينة على البحر الاحمر شمالي محافظة الحديدة)، وهم اهل قرآن و علم وتصوف اشتهر منهم كثر؛ حد وصفه.

وأضاف مقشر: كما أن نسب السيد عبد الفتاح البرهان لوالدته يعود لآل الشيخ علي (الحفيان) بن العجيل فوالدته هي ابنة الخليفة الصديق بن الشيخ علي الحفيان، و آل العجيل بيت معلوم بالولاية و الصلاح في بيت الفقيه بالحديدة.جدير بالذكر أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يقود المرحلة الانتقالية في السودان، بعد توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، بتوافق كافة القوى السياسية منذ ابريل الماضي، خلفا لوزير الدفاع الفريق عوض بن عوف.