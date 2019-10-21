شكرا لبحثكم عن خبر طارق صالح يوجه بتحرير إحدى مديريات الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية أن قائد المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" وعضو قيادة القوات اليمنية المشتركة، العميد طارق صالح، أكد على ضرورة استكمال تحرير مديرية حيس، بمحافظة الحديدة، وإنقاذ المواطنين من ظلم وقصف وجرائم مليشيا الحوثي التي تستهدفهم بالقذائف والهاونات بشكل يومي.

وأوضح المصدر أن تأكيد طارق صالح، يأتي نتيجة لمواصلة المليشيا حشد واستقدام مقاتليها من جهة الجنوب- جهة وادي ظمي، ومن جهة الشرق- جهة وادي نخلة، ومن جهة الشمال- جهة مثلث العدين الذي يشرف على خط مديريتي الجراحي وجبل رأس، وتمركزها في منازل ومزارع المواطنين الذين شردتهم وجعلت منازلهم ومزارعهم متاريس ومواقع تمركز، بالتزامن مع القصف المتواصل الذي تنفذه المليشيا لمواقع القوات والأحياء السكنية والقرى بمختلف الأسلحة والقذائف الصاروخية والمدفعية.

وكانت القوات المشتركة في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، تصدت لمحاولتي تسلل، مساء السبت، وخاضت اشتباكات عنيفة مع المليشيا استمرت إلى وقت متأخر، ما بعد التاسعة مساءً، في تكثيف متجدد يستهدف حيس.