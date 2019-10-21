شكرا لبحثكم عن خبر حملة طارئة لمكافحة حمى الضنك بحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، الاحد، بمحافظة حجة حملة طارئة لمكافحة حمى الضنك بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة.

و أوضح مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ميثاق الساده أن الحملة تستمر تسعة أيام تستهدف ست مديريات بمحافظة حجة عبس و أسلم و خيران المحرق و مستبأ والطور وكعيدنه.

وأشار إلى أن الحملة تشمل إلى جانب الرش الضبابي من منزل إلى منزل مكافحة وإزالة مصادر تواجد البعوض الناقل بالإضافة إلى التوعية حول حمى الضنك وكيفية الوقاية منه. ولفت إلى أن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عبر بعض البعوض الذي يتكاثر في المنازل من خلال الأواني المكشوفة وإطارات السيارات التي تتواجد فيها مياه راكده وهي سبب لانتشار المرض.

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ونوه السادة الى أهمية التوعية الميدانية حول الوقاية من حمى الضنك و الملاريا والأمراض الأخرى التي تفتك بالإنسان من خلال ردم البرك والمستنقعات وتثقيف أفراد المجتمع حول كيفية الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها .

ودعا السادة كافة السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين الى تسهيل عمل الفرق الميدانية بهدف إنجاح الحملة والتوعية بأهمية الوقاية من مرض حمى الضنك.

جدير بالذكر أنه جرى تنفيذ حملات لمكافحة الملاريا وحمى الضنك في محافظات تعز وحجة والحديدة وأبين، خلال الفترة الماضية.