شكرا لبحثكم عن خبر مؤتمر صنعاء يعلن تجميد عضويته في المجلس السياسي الأعلى ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام المشارك في حكومة الحوثيين، في صنعاء، عن تجميد عضويته فيما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، وذلك احتجاجاً على إطلاق سراح متهمين بتفجير دار الرئاسة.

وأوضح البرلماني عبد الرحمن صالح معزب، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": "عقدت اليوم اللجنة العامة بصنعاء، اجتماعا طارئا لمناقشة موقف المؤتمر من جريمة اطلاق متهمي دار الرئاسة (حسب وصفه) وإ دخالهم بالصفقه المشبوهة ( تبادل اسرى ).

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وأضاف معزب، أن اللجنة خلصت إلى، "اتخدت اللجنة العامة قرارا بتجميد عضوية المؤتمر الشعبي العام في المجلس السياسي والحكومه".

وكان الحوثيون أفرجوا في وقت سابق عن الخمسة المتهمين بتفجير دار الرئاسة، في محاولة إغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من قيادات الدولة، ولاقى الإفراج عنهم سخط كبير في صفوف حزب المؤتمر.



عبدالرحمن صالح معزب

@maazeb1

عاجل

عقدت اليوم اللجنه العامه بصنعاء اجتماعا طارئا لمناقشة موقف المؤتمر من جريمة اطلاق متهمي دار الرئاسه وادخالهم بالصفقه المشبوهه ( تبادل اسرى ) وعليه اتخدت اللجنه العامه قرارا بتجميد عضوية المؤتمر الشعبي العام في المجلس السياسي والحكومه ..

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12:05 PM - Oct 20, 2019