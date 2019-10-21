شكرا لبحثكم عن خبر إب..مقتل مواطن في السياني برصاص مسلحين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وقالت مصادر محلية إن مواطن قتل بمديرية السياني جنوب محافظة إب برصاص أحد المسلحين. وبحسب المصادر فإن القتيل يدعى "صالح محمد ملهي الأبيض" ونقل جثمانه إلى ثلاجة أحد المستشفيات الحكومية بمدينة إب. Advertisements وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل ثلاثة مواطنين بحوادث أمنية متفرقة بعدد من البلدات والمناطق بمحافظة إب. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتان وفوضى أمنية زادت معها حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

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