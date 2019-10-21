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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد.. حريق يلتهم منزل أحد الاسر الفقيرة بيريم إب أفادت مصادر محلية، بمحافظة اب، الاحد، بان حريقا التهم منزل أحد الاسر الفقيرة بأحد حارات مديرية يريم.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن "احتراق منزل الأسرة وقع في حارة "المشهد" بيريم، نتج عنه تضرر الأثاث بكامله".

واشارت المصادر الى أنه المنقذين من سكان الحي تمكنوا من إنقاذ الأسرة وأطفالها، من خلال قيامهم بكسر باب المنزل ولم يصب أي أحد من ساكنيه بأذى.

ولم تذكر المصادر سبب وقوع الحريق.

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