الإعلام الحربي يكشف عن فضيحة كبيرة ستلاحق الجيش السعودي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صور
فضح الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية، بالصوت والصورة، حقيقة بواسل السعودية.
ووثقت عدسات الإعلام الحربي، كميات كبيرة من الحفاضات التي وزعتها وزارة الدفاع السعودية على مقاتليها في جبهات الحدود، حيث وجدت الحفاضات داخل العتاد العسكري الذي تم الاستيلاء عليه في عملية نصر من الله العسكرية الكبرى في محور نجران.
ونشر الإعلام الحربي الأحد , مشاهد جديدة للمرحلة الثانية من عملية “نصر من الله” في جزئها الأول.
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