34 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في الحديدة خلال 24 ساعة

الإثنين 21 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

اتهمت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، مساء الأحد، ميليشيا الحوثى الانقلابية، بارتكاب 34 خرقا واعتداء على المواطنين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى محافظة الحديدة.



واعتبرت القوات المشتركة، أن ذلك تحد سافر لجهود بعثة الأمم المتحدة، التى أشرفت خلال الـ 24 ساعة الماضية على نشر ضباط ارتباط وتثبيت نقطتى مراقبة لوقف إطلاق النار فى الحديدة.

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وأكد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة فى بيان، أن الميليشيات استهدفت المدنيين فى القرى والأسواق والمزارع والطرقات فى كل من مدينة الحديدة ومديريات الدريهمى والجاح والتحيتا وحيس، مستخدمة مدافع الهاون وعيارات البيكا والـ14.5 والـ12.7 والمعدلات والقناصات.

ونقل البيان عن مصدر عسكرى، أنه تم رصد خروقات الميليشيات الحوثية وإبلاغ بعثة الأمم المتحدة بذلك.

وبحسب المصدر، تم رصد 3 خروقات واعتداءات ارتكبتها ميليشيات الحوثى فى مدينة الحديدة، 6 خروقات فى مديرية الدريهمى، 5 خروقات واعتداءات فى منطقة الجاح مديرية بيت الفقية، إضافة إلى 11 خرقا واعتداء فى مناطق الفازة والجبلية ومركز المديرية فى التحيتا و9 خروقات واعتداءات استهدفت المدنيين فى مديرية حيس.