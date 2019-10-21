حملة أمنية تضبط 145 صيدلية مخالفة في صنعاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
قالت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ، انها قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة ، بحملة أمنية واسعة لضبط الصيدليات التي اثبتت اللجان الميدانية المكلفة من وزارة الصحة ارتكابها لمخالفات خطيرة .
وأوضحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، انها ضبطت الأحد 20 أكتوبر ، في أمانة العاصمة 145 صيدلية ، منها 75 صيدلية ، كانت تبيع أدوية مخصصة للتوزيع المجاني و 66 صيدلية كانت تبيع عقاقير ومستحضرات جنسية مهربة ومحظورة وصيدليتين كانتا تبيع مخدرات .
وصيدليتين تقوم ببيع أدوية مزيفة ، وأخرى منتهية الصلاحية .
وبحسب مباحثالاموال فقد تم إغلاق الصيدليات المخالفة وإحالة مالكيها للتحقيقات .. كما تم ضبط عدد من المتهمين بالعمل في مجال بيع الأدوية ، دون ترخيص عمل .
بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأدوية المحظورة ، والمزيفة ، والمنتهية الصلاحية .
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