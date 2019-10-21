الإمارات تتخذ خطوة جديدة ومفاجئة في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

قالت مصادر إعلامية في محافظة عدن، جنوب اليمن، أن الإمارات قررت إغلاق مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة.

واشارت الى تلقي موظفيه بانتهاء أعماله هناك، وذلك بالتزامن من تولي القوات السعودية مهام القوات الإماراتية.

وكانت الإمارات ذكرت عزمها على الإنسحاب بصورة غير مباشرة من المحافظات الجنوبية التي ظلت تحتلها طيلة اربع ستوات، الا انها اسندت مهام الاحتلال للقوات السعودية وكذا للمرتزقة في المجلس الإنتقالي الجنوبي .

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وتعمل السعودية في الوقت الراهن على إدماج مرتزقة الإمارات ضمن قوات هادي لتمكينها من الاستمرار في السيطرة على عدن وباقي المحافظات المتواجدة ضمن حصة الإمارات، على أساس إنتمائها لحكومة المرتزقة، وفق الاتفاق السعودي الاماراتي غير المعلن.

وقال مصدر مقرب من حكومة هادي لـ”الخليج 365” أن السعودية قد تعهدت بالإبقاء على الاوضاع في المحافظات الجنوبية كما هو عليه اليوم، مشيراً الى أن خكومة هادي لن يكون لها اي سلطة في عدن وأبين الا عبر وزراء المجلس الانتقالي الذين سيتم تعيينهم في التشكيله الجديدة.

واشارت الى أن الفار هادي وحكومته الحالية غير مدركة حتى اللحظة لطبيعة الإتفاق بين السعودية والامارات والذي على اساسه تقوم الاخيرة بسحب قواتها وتسليم السلطة للقوات السعودية.