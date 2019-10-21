اكاديمية الموهوبين بسيئون تشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت بالسعودية

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الخليج 365 - الرياض

شارك فريق مؤسسة اكاديمية الموهوبين بسيئون محافظة حضرموت ، اليوم ، في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه محافظة الطائف السعودية على مدى ثلاثة أيام ، بإشراف الجمعية العربية للروبوت.

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وخلال الافتتاح أوضح رئيس المؤتمر الدكتور جار الله الغامدي أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة وعلوم وتقنية الروبوت في المجتمعات العربية، والعمل على تنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية، وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، إضافة إلى التعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وتشجيع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية على تبني المبادرات وتقديم الخدمات في هذا المجال العلمي.

من جهته أكد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء المهندس إسماعيل ياسين ،أن المؤتمر يشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والباحثين العالمين والعرب في مجال صناعة الروبوت، بأوراق عمل وورش تدريبية بهدف إضافة المعرفة وتبادل الخبرات للارتقاء بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي للأفضل.

و القيت ضمن فعاليات المؤتمر محاضرة للدكتور حمادي ثابت شريف من جامعة بوغوت المملكة المتحدة بعنوان ( الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرعاية الصحية والطب.