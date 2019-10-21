الجبواني يشيد بجهود الخطوط الجوية اليمنية في منطقة سيئون

الأحد 20 أكتوبر 2019

الجبواني

الخليج 365 - سيئون

اشاد وزير النقل صالح الجبواني بالجهود العملية التي تبذلها ادارة الخطوط الجوية اليمنية في منطقة سيئون محافظة حضرموت والسبل الكفيلة للارتقاء بخدمة المسافرين و تحسين وتطوير الاداء والخدمات المقدمة في المطار للمسافرين.

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و تعرف الجبواني خلال لقائه ، اليوم ، بمدير شركة الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيئون كفاح عبدالله، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشئون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد العامري ، على الجهود التي تبذلها الشركة فيما يحقق السفر الآمن والمريح للركاب القادمين والمغادرين عبر مطار سيئون من مختلف محافظات الجمهورية .

وأشار الجبواني الى أن مدينة سيئون اصبحت في الوقت الراهن محط انظار الزائرين ووجهة سفرهم الى خارج الوطن عبر مطار سيئون الدولي..داعياً إلى ضرورة تخطي العقبات والصعوبات وتسهيل الخدمة والاجراءات أمام المسافرين.

من جهتها ثمنت مدير شركة الخطوط الجوية اليمنية بسيئون ،جهود وزارة النقل واستمرار عمل رحلات الطيران عبر مطار سيئون الدولي.