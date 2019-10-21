الجبواني يناقش جملة من القضايا المتصلة بعمل ونشاط النقل بحضرموت

الأحد 20 أكتوبر 2019

الجبواني

الخليج 365 - سيئون

أثنى وزير النقل صالح الجبواني بجهود إدارة وموظفي مطار سيئون الدولي والعاملين بالجهات الأمنية والفنية العاملة بالمطار والنجاحات التي تحققت في تسيير حركة النقل الجوي بالمطار وخدمة المسافرين من كافة انحاء الجمهورية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .



وأشار الوزير الجبواني في لقائه بحضور وكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الشرقية اللواء سعيد علي العامري /ومدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير ومدير عام مكتب وزارة النقل بالوادي الصحراء تقي العامري ومدير مكتب الخطوط الجوية اليمنية منطقة وادي حضرموت كفاح عبدالله ومدير محطة اليمنية بالمطار سامي بامقيشم وبعض المختصين بالمطار ،الى ان اللقاء يأتي بهدف الوقوف أمام نشاط وزارة النقل والهيئات المتصلة بها.

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ولفت الى انه يتم العمل حاليا لتأسيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري بوادي حضرموت بعد التشاور والتعاون مع قيادة السلطة المحلية ، وتعزيز عمل مكتب فرع الوزارة بالوادي والصحراء ، للعمل بشكل مشترك من أجل البحث عن مصادر تمويل لمختلف المشاريع الملحة ، وأهمها مشروع توسعة مرسى مطار سيئون ،وإنشاء الاكتاف الجانبية للمدرج ، ومتابعة التشغيل الليلي للمطار ، الذي سيحدث نقلة نوعية في خدماته المطار مستقبلا .

وأكد الوزير الجبواني على اهمية تعزيز عمل الجهات العاملة في مجال النقل بوادي حضرموت ، وخلق مزيد من العلاقة التكاملية بين جميع تلك الجهات.

من جانبه شكر مدير عام مطار سيئون الدولي إهتمام قيادة وزارة النقل بتطوير وتحسين الأداء بالمطار..مستعرضا أهم الصعوبات التي تواجه العمل اليومي، مشيراً إلى الجهود الأخيرة في تهيئة ، وافتتاح صالات الشحن الجوي التي ستعمل على استيعاب مختلف الشحنات القادمة والصادرة من الأدوية والبضائع .

وجرى في اللقاء استعراض أهم المشاريع التي تم تنفيذها بالمطار خلال الفترة الماضية ، وكذا أهم المشاريع التي ستعمل إدارة المطار على تحقيقها خلال الفترة القادمة.