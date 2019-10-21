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العثور على جثث لمهاجرين افارقة بمدينة ميفع غربي المكلا

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

العثور على جثث لمهاجرين افارقة بمدينة ميفع غربي المكلا

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الخليج 365 - المكـلا

عثر سكان محليون بمديرية ميفع غربي المكلا، على جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات دول القرن الأفريقي مرمية على الشاطئ وعليها آثار اعياء شديد.   وقال شهود عيان "لليمن العربي" إنه تم انتشال عدد من الجثث من مياه البحر بينهم ناجون.

وأضاف ناجون أن مهربين على متن سفينة شراعية رموا بهم في عرض البحر غرب مدينة المكلا بينهم رجال ونساء واطفال تمكن عدد منهم الوصول للشاطئ بينما فارق نحو خمسة أشخاص الحياة وانقذ آخرون.

وقالت مصادر صحية في حضرموت أن عدد من المهاجرين يتلقون العلاج في مستشفى أبن سينأ بالمكلا.

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