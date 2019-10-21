باسلامة يترأس اجتماعاً موسعاً بقيادة جامعة سيئون وعمداء كلياتها

الأحد 20 أكتوبر 2019

وزير التعليم

الخليج 365 - سيئون

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ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ، اليوم ، اجتماعاً موسعاً ، ضم قيادات جامعة سيئون وعمداء كلياتها ، لمناقشة سير العملية التعليمية بالجامعة وايجاد المعالجات المناسبة لعدد من التحديات والصعوبات المختلفة .

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ورئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ، أشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة في سبيل انتظام سير العملية الاكاديمية في مختلف كليات الجامعة.. مشدداً على ضرورة تظافر كافة الجهود للارتقاء بالتعليم الجامعي.

وثمن الوزير باسلامة اهتمام قيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالقطاع التعليمي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والهامة..مؤكدا اهتمام الوزارة لمعالجة كافة الاشكاليات المختلفة بحسب اللوائح والنظم المعمول بها.

حضر الاجتماع نائب وزير الادارة المحلية عبدالسلام باعبود والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الدكتور متعب بازياد .