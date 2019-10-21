- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 20 أكتوبر 2019
عمرو بن حبريش العليي
الخليج 365 - المكـلا
أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، اليوم ، على الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في مديرية غيل بن يمين .
وناقش الوكيل بن حبريش مع مدير مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى المهندس عبدالرحيم حوري، سير تنفيذ مشروع تحسين مدينة المكلا الممول من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS), ومنها استكمال تنفيذ مشروع مجاري منطقة الكودة بالمكلا بكلفة 183 ألف دولار، والذي يشمل خطوط رئيسة بطول 206 أمتار وأخرى فرعية بطول 2 كيلو و83 مترا.
وأشار حوري إلى ان مشروع شبكة المجاري في الكودة الذي انجز خلال خمسة أشهر يأتي ضمن مشروع تحسين مدينة المكلا الذي يتضمن تنفيذ 11 مشروعًا في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بن حبريش يطلع على الدراسات الأولية لمشروع الصرف الصحي في ساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.