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بن حبريش يطلع على الدراسات الأولية لمشروع الصرف الصحي في ساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

عمرو بن حبريش العليي

بن حبريش يطلع على الدراسات الأولية لمشروع الصرف الصحي في ساحل حضرموت

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الخليج 365 - المكـلا

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي،  اليوم ، على الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في مديرية غيل بن يمين .

وناقش الوكيل بن حبريش مع مدير مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى المهندس عبدالرحيم حوري، سير تنفيذ مشروع تحسين مدينة المكلا الممول من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع  (UNOPS), ومنها استكمال تنفيذ مشروع مجاري منطقة الكودة بالمكلا بكلفة 183 ألف دولار، والذي يشمل خطوط رئيسة بطول 206 أمتار وأخرى فرعية بطول 2 كيلو و83 مترا.

وأشار حوري إلى ان مشروع شبكة المجاري في الكودة الذي انجز خلال خمسة أشهر يأتي ضمن مشروع تحسين مدينة المكلا  الذي يتضمن تنفيذ 11 مشروعًا في المدينة.

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